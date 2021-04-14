В США умер организатор крупнейшей финансовой пирамиды: его осудили на 150 лет

Организатор крупнейшей в истории США мошеннической финансовой пирамиды Бернард Мэдофф скончался на 82-м году жизни. Он отбывал 150-летний срок в тюрьме.

Об этом сообщает CNBC. Его смерть в Федеральном медицинском центре в Батнере (Северная Каролина, США) подтвердили в Федеральном бюро тюрем. Мэдофф страдал от болезни почек.

В 2009 году он признал себя виновным в схеме, которая, по словам следователей, была начата в начале 1970-х годах и обманула до 37 тыс. человек в 136 странах за четыре десятилетия к тому времени. Мэдофф был арестован 11 декабря 2008-го – после того, как его выдали два сына.

Среди жертв был известный режиссер Стивен Спилберг, актер Кевин Бейкон, бывший владелец New York Mets Фред Уилпон и лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, а также рядовые инвесторы, такие как Берт Росс, которые потеряли $5 млн в этой схеме. Мэдофф утверждал, что мошенничество началось только в начале 1990-х годов, когда, по его словам, "рынок застопорился из-за начала рецессии и войны в Персидском заливе".

Он был известен на Уолл-стрит как крупный финансовый менеджер. Но на самом деле, по словам следователей, Мэдофф годами не совершал ни одной сделки для своих клиентов-консультантов.

Как сообщал OBOZREVATEL: