У США помер організатор найбільшої фінансової піраміди: його засудили на 150 років

Володимир Пазій Ринки та компанії 18:33, 14.04.2021 Оновлено: 18:44, 14.04.2021

Організатор найбільшої в історії США шахрайської фінансової піраміди Бернард Медофф помер на 82-му році життя. Він відбував 150-річний термін у в'язниці.

Про це повідомляє CNBC. Його смерть у Федеральному медичному центрі в Батнері (Північна Кароліна, США) підтвердили у Федеральному бюро в'язниць. Медофф страждав від хвороби нирок.

У 2009 році він визнав себе винним у схемі, яка, за словами слідчих, була розпочата на початку 1970-х роках і обдурила до 37 тис. людей у 136 країнах за чотири десятиліття до того часу. Медоффа було заарештовано 11 грудня 2008-го – після того, як його видали два сини.

Серед жертв був відомий режисер Стівен Спілберг, актор Кевін Бейкон, колишній власник New York Mets Фред Вілпон і лауреат Нобелівської премії Елі Візель, а також інвестори, такі як Берт Росс, які втратили $5 млн у цій схемі. Медофф стверджував, що шахрайство почалося тільки на початку 1990-х років, коли, за його словами, "ринок застопорився через початок рецесії і війни в Перській затоці".

Він був відомим на Волл-стріт як великий фінансовий менеджер. Але насправді, за словами слідчих, Медофф роками не здійснював жодної угоди для своїх клієнтів-консультантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Економіка Ринки та компанії

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