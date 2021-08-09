В США назначили спецпредставителя по 'Северному потоку-2' – СМИ

Специальным представителем США по вопросам "Северного потока-2" стал бывший советник американского президента Амос Хохштайн. Ранее он входил в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз-Украины".

О назначении пишет Axios со ссылкой на свои источники. Официальной информации об этом пока нет.

По словам собеседников, он будет заниматься реализацией соглашения, достигнутого между США и Германией касательно российского газопровода.

Также издание подчеркивает, что Хохштайн был одним из главных противников "Северного потока-2". Источники выразили удивление, что он согласился на такую должность, учитывая его позицию.

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Отметим, что Амос Хохштайн бывший дипломат и бизнесмен. С 2017 по 2020 годы они входил в состав наблюдательного совета "Нафтогаза". Покинул его он сам, обвинив украинские власти в саботаже реформ в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель ранее договорились насчет "Северного потока-2". В частности, страны пообещали усилить финансовую поддержку Украины и противостоять Кремлю, если РФ решит использовать газопровод в качестве "оружия".