В Штатах авиакомпании отменили более 1000 рейсов: озвучена главная причина

Еще 24 декабря авиакомпании объявили об отмене более 600 рейсов в США, а еще около 400 были отменены на Рождество. Ключевая причина – нехватка персонала, вызванная новым штаммом коронавируса, который получил название Омикрон. Это нарушило планы поездок.

По данным FlightAware, наиболее "пострадавший" аэропорт США – Ньюарк Либерти из Нью-Джерси, там отменили 42 исходящих и 35 прибывающих рейсов в пятницу. Дело в том, что в Нью-Джерси и соседнем Нью-Йорке произошел всплеск случаев заболевания COVID. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что United Airlines отменила 188 рейсов в США. Чуть меньше отменила Delta Air Lines – 167.

"Общенациональный всплеск случаев заражения Омикроном на этой неделе оказал прямое влияние на наши летные экипажи и людей, которые руководят нашей деятельностью. В результате, нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы, и мы заранее уведомляем пострадавших клиентов", – заявили в United Airlines.

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Кстати, сегодня, 25 декабря, в Штатах также будут нарушены авиаперелеты. FlightAware показывает, что 420 рейсов в США уже отменены.

Одиннадцать рейсов авиакомпании Alaska Airlines были прекращены после того, как сотрудники заявили, что они могли заразиться на коронавирус и вынуждены уйти на карантине. Кстати, рейсы отменили не только в Штатах. Как пишет France24, на долю китайских авиакомпаний приходится наибольшее количество отмен. Так, China Eastern отказалась от 480 рейсов – более 20% от своего плана полетов.

Бум заражений и ряд ограничений произошли именно тогда, когда большинство людей планировали ехать на отдых или к родственникам в другие города или страны. По оценкам Американской автомобильной ассоциации, более 109 миллионов американцев должны были путешествовать самолетом, поездом или автомобилем в период с 23 декабря по 2 января, что на 34% больше, чем в 2020 году.

Отмена рейсов в Украине

Венгерская авиакомпания Wizz Air убрала из продажи билеты на более чем 80 рейсов по Европе. Отменили ряд рейсов и из Украины. Больше всего сокращенных маршрутов относятся к Италии.

В список отмененных рейсов Wizz Air из Украины попали:

Харьков – Венеция;

Запорожье – Будапешт (отменено после 10 января);

Запорожье – Дортмунд;

Запорожье – Милан;

Одесса – Болонья;

Одесса – Гданьск;

Одесса – Катовице;

Киев – Ганновер;

Львов – Верона;

Львов – Щецин.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair объявила о временном прекращении 17 рейсов из Украины. Полеты должны были выполняться из Киева, Львова, Харькова и Одессы.