В России заявили о рекордном падении добычи нефти: такого не было 18 лет

В России уровень добычи нефти из-за ограничения поставок в ЕС, США и другие страны упадет до 18-летнего минимума. Если агрессор не найдет новые рынки сбыта, их нефтегазовая отрасль продолжит сокращаться.

Как сообщает издание The Moscow Times, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о возможном сокращении добычи нефти только в 2022 году на 17%. "Как будут вестись продажи дальше, сейчас сложно оценить", – сказал российский политик.

В результате производство нефти может сократиться с 11 млн до 9,13 млн баррелей в сутки. Это показатель 2004 года. Фактически своими действиями президент РФ Владимир Путин отбросил одну из своих самых важных отраслей на уровень 18-летней давности.

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"Президент Владимир Путин пообещал найти альтернативные рынки для экспорта энергоносителей из России, пока зависимый от российской нефти Европейский Союз обсуждает возможное эмбарго", – сообщает издание.

Отметим, ЕС готовит шестой пакет санкций, в рамках которого могут впервые ввести ограничения на покупку российской нефти. При этом тотальный запрет на "черное золото" из РФ поддержать не могут, так как против этого выступает ряд стран ЕС. Кроме того, это приведет к значительному подорожанию ресурсов в Евросоюзе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз может полностью отказаться от газа и нефти из России. В результате в бюджете РФ не будет средств даже для того, чтобы покупать товары в России. При этом ни одна страна не хочет попасть под вторичные санкции, поэтому активно развивать сотрудничество со страной-агрессором не будут.