В России впервые за 10 лет рекордно упала добыча нефти

В 2020 году добыча нефти и газового конденсата рекордно упала впервые с 2008 года из-за мировой пандемии коронавируса и падения спроса.

Как сообщает Reuters, в прошлом году было добыто 512,68 млн т, что является минимальным количеством с 2011 года. Как уточняет издание, среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,27 млн баррелей. По сравнению с 2019 годом, добыча сократилась на 8,6%.

"Россия согласилась сократить добычу нефти в апреле прошлого года более чем на 2 миллиона баррелей в день, что является беспрецедентным добровольным сокращением, наряду с другими ведущими производителями нефти и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Этот шаг был разработан, чтобы поддержать рынок нефти, страдающий от последствий пандемии COVID-19", – пишет издание.

В результате, как сказано в материале, добыча нефти в России опустилась почти до уровня 10-летней давности: в 2010 году она составила 512,3 млн тонн.

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