У Росії вперше за 10 років рекордно впав видобуток нафти

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Ринки та компанії 18:28, 2.01.2021

У 2020 році видобуток нафти і газового конденсату рекордно впав уперше з 2008 року через світову пандемію коронавірусу і падіння попиту.

Як повідомляє Reuters, минулого року було видобуто 512,68 млн т, що є мінімальною кількістю з 2011 року. Як уточнює видання, середньодобовий видобуток опинився на рівні 10,27 млн барелів. У порівнянні з 2019 роком, видобуток скоротився на 8,6%.

"Росія погодилася скоротити видобуток нафти в квітні минулого року більш ніж на 2 мільйони барелів на день, що є безпрецедентним добровільним скороченням, поряд з іншими провідними виробниками нафти і Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК). Цей крок був розроблений, щоб підтримати ринок нафти, що страждає від наслідків пандемії COVID-19", – пише видання.

Внаслідок, як сказано в матеріалі, видобуток нафти у Росії опустився майже до рівня 10-річної давності: 2010 року вона склала 512,3 млн т.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У березні 2020 року країни – учасники ОПЕК не змогли продовжити домовленості з видобутку. У результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ у підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набула чинності з 1 травня.

  • На початку листопада видання Wall Street Journal повідомило, що у світі через новий коронавірусний локдаун знову почав падати попит на нафту. Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК стали обговорювати нові можливі скорочення видобутку.

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Економіка Ринки та компанії

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