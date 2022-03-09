В России прекратил работу глобальный интернет-провайдер Lumen

Из России уходит глобальный интернет-провайдер Lumen (экс-CenturyLink). Это одна из компаний, которая предоставляет доступ к сети локальным клиентам. Прекращение работы такой компании приведет к падению качества интернет-соединения.

Об остановке деятельности РФ Lumen заявила в сообщении на официальном сайте. Известно, что услугами этого провайдера в России пользуются операторы "Ростелеком", МТС, "Мегафон" и VEON ("Билайн")

"Жизнь в России пошла наперекосяк, и Lumen не может продолжать работу на этом рынке... Мы планируем немедленно прекратить деловые операции [в РФ]. Мы начали уведомлять клиентов с правовой и нормативной точки зрения закрывая бизнес, а также предпринимаем другие шаги для выхода из бизнеса в регионе", – сообщили в компании.

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Также Lumen отклоняет любые запросы от российских организаций, находящихся под санкциями, и уже расторг договор с одним из финансовых учреждений. С каким именно, в компании не уточнили.

Агрессия России в Украине привела и к отказу облачного сервиса Amazon Web Services принимать новых клиентов из РФ. Такое решение лишает россиян использовать топовые мировые решения для защиты своих цифровых продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия может отключиться от глобального интернета. Такую возможность в стране тестировали еще с 2019 года.

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