В России назвали условие для продолжения транзита газа через Украину

Россия может продолжить транзит природного газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". При этом Украине нужно модернизировать свои трубопроводы.

Об этом сообщает Reuters. "России необходимо понять, планирует ли Киев модернизировать свои трубопроводы, чтобы иметь возможность выбирать между различными вариантами", – заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Также он добавил, что Россия не видит рисков для сертификации газопровода, несмотря на санкции США в отношении проекта, которые, по мнению американского правительства, повысят влияние Москвы в Европе. Новак сказал, что "Северный поток-2" более безопасен для климата, чем украинские газопроводы.

Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что средства, которые будет получать РФ от "Северного потока-2", пойдут не на реформы, инвестиции и торговлю, а на ракеты, танки и корабли. Польское правительство продолжает настаивать на том, что проект не должен быть реализован.

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"Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, роста инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России. Мы планируем и в дальнейшем работать в том направлении, чтобы убедить наших союзников, в частности Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать", – сказал посол.

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