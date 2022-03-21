В России начали закрываться крупнейшие аэропорты: половину сотрудников отправляют в простой

В России из-за санкций большая часть самолетов не может вылетать (иначе их должны арестовать), кроме того, им запретили полеты над своей территорией большинство стран Европы, США, Канада и другие. В результате крупнейший аэропорт "Шереметьево" отправил 40% своих сотрудников в простой.

Как сообщает издание "Известия", "Шереметьево" с 16 марта отправил порядка 7 тыс. человек в простой. Западные санкции и закрытое небо ряда стран привели к критическому падению пассажиропотока и уменьшению необходимых производственных мощностей и числа человеческих ресурсов, говорится в письме главы Шереметьево Михаила Василенко.

До этого Шереметьево закрыл терминал D дополнительно к ранее закрытым E и F, два бизнес-зала, вывел из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу и один беспилотный межтерминальный поезд, заморозил инвестпроекты и урезал все непроизводственные расходы.

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В то же время "Госкорпорация по организации воздушного движения" в России из-за санкций до конца апреля переведёт сотрудников в режим неполного рабочего дня и недели. В подразделениях управления воздушным движением и эксплуатации радиотехнического оборудования и связи будет введён простой со снижением зарплаты работников до 10%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты из РФ не смогут пользоваться европейскими аэропортами, а также летать над территорией стран ЕС даже в режиме транзита.

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