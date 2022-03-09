В России больше не будет пива Heineken

Heineken останавливает производство и продажу пива под своим брендом в России. Также компания прекращает денежный поток, дивиденды и роялти из России.

Об этом говорится в сообщении компании. "Heineken Company остановит производство, рекламу и продажи под брендом Heineken в РФ", – отметили в компании.

Там также анонсировали увеличение благотворительных взносов неправительственным организациям Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. Это страны, которые принимают наиболее число украинских беженцев.

Ранее компания уже прекратила все инвестиции и поставки в России. Тем не менее, в Heineken заявили, что будут поддерживать оставшихся в России сотрудников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поставки в РФ остановила компания по производству спиртных напитков Diageo. Это производитель спиртного под брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Capitan Morgan и Baileys. Бренд пива Guinness тоже принадлежит ей.

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