В РФ запретили экспорт гречки в Украину: сколько будет действовать ограничение

В России гречиху внесли в перечень продуктов, важных для внутреннего рынка, а также запретили ее экспорт с 5 июня по 31 августа 2021-го, в том числе и в Украину.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению", –говорится в документе.

Так, в перечень продуктов, которые временно запрещены к экспорту внесли гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно.

Исключением могут быть лишь те случаи, если гречка входит в состав гуманитарной помощи, решение об оказании которой было принято властями, если гречка предназначена для военных, которые служат в других странах, или для космонавтов на Байконуре, если перечисленные в приложении к постановлению продукты везут из одного региона РФ в другой через территорию иностранного государства.

Ранее стало известно, что РФ в январе-феврале 2021-го экспортировала в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти. Для сравнения, это на 21,6% меньше, чем за такой же период 2020-го.

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