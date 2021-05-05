В РФ запретили экспорт гречки в Украину: сколько будет действовать ограничение
В России гречиху внесли в перечень продуктов, важных для внутреннего рынка, а также запретили ее экспорт с 5 июня по 31 августа 2021-го, в том числе и в Украину.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению", –говорится в документе.
Так, в перечень продуктов, которые временно запрещены к экспорту внесли гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно.
Исключением могут быть лишь те случаи, если гречка входит в состав гуманитарной помощи, решение об оказании которой было принято властями, если гречка предназначена для военных, которые служат в других странах, или для космонавтов на Байконуре, если перечисленные в приложении к постановлению продукты везут из одного региона РФ в другой через территорию иностранного государства.
Ранее стало известно, что РФ в январе-феврале 2021-го экспортировала в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти. Для сравнения, это на 21,6% меньше, чем за такой же период 2020-го.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина в 2020 году, невзирая на пандемию коронавируса, торговала с 234 странами мира и расширила перечень экспортируемых товаров. При этом отмечается рост экспорта украинской продукции во Вьетнам и Китай – на 93% и на 98% соответственно.
Гречка в Украине за год подорожала на 34,4% и стоит около 32-50 грн за кг, в зависимости от производителя. При этом цены продолжат увеличиваться и до конца 2021-го.