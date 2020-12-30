В РФ назвали новые сроки запуска "Северного потока-2": газопровод хотят достроить под санкциями

Проект "Северный поток-2" должны завершить во второй половине 2021 года, несмотря на новые санкции, которые могут ввести США.

Об этом заявил член группы по сотрудничеству Совфеда РФ и бундесрата ФРГ Сергей Перминов, передает РИА Новости. По его словам, в следующем году газопровод введут в эксплуатацию – "в этом можно не сомневаться".

Российский вице-премьер Александр Новак ранее также выражал уверенность в том, что магистраль будет достроена. По его словам, проект находится в высокой степени готовности, а в его реализации "заинтересованы в первую очередь иностранные партнеры".

Отметим, ранее запуск "СП-2" анонсировали на конец 2019-го, на начало 2020-го, на конец 2020-го, теперь же сроки перенеси на вторую половину 2021-го. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов отмечает, что проект из-за задержки запуска подорожал примерно на 0,8 миллиарда евро.

Газопровод построен примерно на 94% (2300 км из необходимых 2460 км). Из-за санкций США международные компании отказались сотрудничать с проектом. Российский "Газпром" решил достраивать "Северный поток – 2" самостоятельно.

Однако даже если "трубу" удастся завершить, перед ее запуском необходимо получить страховку и сертификат. США уже анонсировали, что под санкции могут попасть и те компании, которые помогут с завершительным этапом запуска. В результате "Северный поток – 2" могут так и не запустить.

Северный поток – 2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток – 2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока – 2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока – 2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.