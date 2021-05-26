В Польше заявили, что с 'болью' отнеслись к отказу США от санкций против 'Северного потока-2'

Польша "с болью" восприняла решение американского правительства отказаться от санкций против "Северного потока-2". Вопрос сохранения санкций был бы уместен.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель, пишет "Новый Формат". "Мы с болью воспринимаем решение президента США по "Северному потоку-2", потому что мы считаем, что здесь вопрос сохранения санкций был бы уместен", – сказал он в эфире Польского радио.

"Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода является предоставлением России оружия в руки – газового, энергетического оружия, которое будет использоваться – так бывало не раз – и в политических вопросах", – отметил Фогель.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что США не дадут России достроить "Северный поток-2". По его словам, обсуждение России и угроз, связанных с ее агрессивной политикой, будет продолжено на июньском заседании Совета Европы.

"Я особо подчеркиваю, насколько опасен этот инструмент в европейском масштабе, а также и в глобальном масштабе… Это важно, потому что газопровод может быть инструментом шантажа. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали, в частности, мы не хотим, чтобы у России был такой инструмент шантажа против Украины, Беларуси в будущем или против других стран", – резюмировал премьер-министр Польши.

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