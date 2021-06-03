В Польше рассказали, на что Россия потратит деньги от 'Северного потока-2'

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что средства, которые будет получать РФ от "Северного потока-2", пойдут не на реформы, инвестиции и торговлю, а на ракеты, танки и корабли. Польское правительство продолжает настаивать на том, что проект не должен быть реализован.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком". "Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, роста инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России. Мы планируем и в дальнейшем работать в том направлении, чтобы убедить наших союзников, в частности Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать", – сказал Цихоцкий.

По его словам, "Северный поток-2" – не коммерческий проект, а геополитический. При этом последствия его реализации для безопасности региона будут очень вредными.

"Россия в течение 30 лет использовала энергетические инструменты для достижения политических целей. То есть, было бы наивным считать, что после того, как Россия возьмет в свои руки такой мощный инструмент как "Северный поток-2", не будет использовать его для достижения политической цели. Особенно возмущает то, что этот проект реализуется во время вооруженной агрессии против Грузии и против Украины", – добавил посол.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и конгрессная делегация США в лице сенатора Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи обсудили вопросы безопасности и сотрудничество в энергетической отрасли. Премьер призвал использовать все имеющиеся инструменты, дабы не допустить снятия санкций с "Северного потока-2".

"Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству "Северного потока-2". Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, а и всей Европы", –сказал Шмыгаль.

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