Член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский рассказал о провале стратегии против газопровода "Северный поток-2". По его словам, санкции оказались бесполезными.

"Мы уже знаем, что Вашингтон признал свое поражение: возражения и санкции оказались бесполезными, и мы – как и в случае с политикой поддержки сторонников Майдана в Украине – оказались обманутыми и неважными крикунами", – сказал Модзелевский. Об этом сообщает Myśl Polska.

По словам специалиста, "Запад" в лице США предал Польшу. При этом после достройки газопровода Польша сможет извлечь выгоду.

"Мы наконец добьемся полной и прямой диверсификации поставок: мы сможем купить российский газ по более низкой цене в России или по более высокой в Германии", – добавил Модзелевский.

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Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он остановил строительство "Северного потока-2", а нынешний глава государства Джо Байден его разрешил. Он добавил, что Байден доведет экономику страны до разваленного состояния.

"Он отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тыс. рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу", – сказал Трамп. Он также выразил недоумение из-за того, что американское правительство "защищает" Германию, которая "платит Москве миллиарды долларов за трубопровод".

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидаты в канцлеры Германии Армин Лашет (Христианско-демократический союз) и Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) пригрозили России приостановкой "Северного потока-2", если в Кремле нарушат обязательства перед Украиной. Это можно будет сделать даже когда газопровод будет готов.