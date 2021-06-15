В Польше приняли резолюцию против "Северного потока-2": требуют заморозить проект

Нижняя палата польского парламента 15 июня приняла резолюцию против "Северного потока-2". Она призывает к приостановке строительства.

В Польше убеждены, что продолжение строительства газопровода станет одобрением политики России. Об этом сообщает пресс-служба польского Сейма.

Сейм также призвал США сохранить и продлить санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода. В принятом документе депутаты подчеркнули, что инвестиции на дно Балтийского трубопровода – это инструмент для финансирования экспансии России. Они также упомянули российские акты вооруженной агрессии против Грузии и Украины, а также незаконное отделение Приднестровья.

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"Этой весной Российская Федерация оказала массированное военное давление на Украину, угрожая началом серьезного вооруженного конфликта на границах Польши и Европейского Союза. "Северный поток-2", позволив России отказаться от транзита газа через Украину его основным получателям, включая Федеративную Республику Германия, откроет России путь к крупномасштабному вооруженному нападению на Украину без риска понести издержки нарушения указанному транзиту в результате военных действий ", – говорится в резолюции.

Ранее "сенатор" от оккупированного Россией Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина не получит компенсаций после запуска газопровода "Северный поток-2" ни от РФ, ни от западных партнеров. Он назвал заявление МИД Украины касательно компенсации "полной ерундой".

"Украинские власти хотят, чтобы им постоянно давали из-за рубежа деньги в виде компенсаций. Но от России они уж точно ничего не получат", – заявил Цеков.

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