В ООН заявили, что засуха может стать 'следующей пандемией'

В ООН (Организация Объединенных Наций) заявили, что засуха – это скрытый глобальный кризис, который рискует превратиться в "следующую пандемию". Это может произойти, если страны не примут срочных мер по управлению водными и земельными ресурсами и решению чрезвычайной климатической ситуации.

"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды. Спрос будет превышать предложение в определенные периоды. Засуха – главный фактор деградации земель и снижения урожайности основных сельскохозяйственных культур", – сказала специальный представитель генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори. Об этом сообщает The Guardian.

Видео дня

По меньшей мере 1,5 млрд человек пострадали от засухи в этом столетии, а экономические потери примерно за этот период оцениваются в $124 млрд.

США, Австралия и Южная Европа испытали засуху в последние годы. Прямые последствия засухи составляют более $6 млрд в год в Штатах и около 9 млрд евро в ЕС. Но это также, вероятно, сильно заниженная оценка.

Ранее синоптик Леонид Горбаль заявил, что в 2024 году на юге России и Украины будет сильная засуха. "В 2024 году ожидается такая же засуха, как и в 2003 году. Засуху 2010 года в России, по этой методике, просчитал еще в 2006 году и центр засухи Поволжье указал точно. В 2024 году центр засухи будет на юге России и Украины. А это значит, что засуха накроет Украину по всей территории", – отметил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, при этом не проводятся исследования относительно возможного исчезновения некоторых видов животных и растений.