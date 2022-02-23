В НБУ рассказали, как чрезвычайное положение повлияет на украинские банки

В Национальном банке Украины (НБУ) заверили, что введение чрезвычайного положения в стране никак не отразиться на работе банковской системы. Кроме того, там подчеркнули, что регулятор имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными в случае возниконовения такой необходимости.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Отмечается: банковская система не будет переведена на какой-либо особенный режим работы при введении чрезвычайного положения.

"При введении чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме. У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными", – говорится в сообщении.

Видео дня

Чрезвычайное положение будет введено по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей

Власти Украины собираются ввести в стране чрезвычайное положение из-за агрессии России. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, чрезвычайное положение будет введено на 30 дней, а в случае необходимости продлено еще на 30 дней.

Режим будет введен на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Там, по словам Данилова, этого делать не будут по той причине, что в них действует особый правовой режим с апреля 2018 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает работу в Украине для второго пересмотра программы Stand-by. Результатом переговоров может стать выделение Фондом стране 700 млн долларов.