В Украине начинает работу миссия МВФ, а в НБУ уже хотят договариваться о новой программе сотрудничества

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает работу в Украине для второго пересмотра программы Stand-by. Результатом переговоров может стать выделение Фондом стране 700 млн долларов. Кроме того, в НБУ планируют уже в апреле начать переговоры с МВФ по поводу новой программы сотрудничества.

О начале работы миссии заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, сообщает Reuters. Отмечается: обсуждение пересмотра программы с властями Украины начнется уже 23 февраля.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается: главной целью Украины на переговорах является продолжение сотрудничества с МВФ – для успокоения рынков на фоне агрессии России. Кроме того, в Киеве надеются получить 700 млн долларов в рамках программы на 5 миллиардов.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что президент Владимир Зеленский предложил международным партнерам создать Фонд устойчивости и обновления для Украины. "Он должен обеспечить макроэкономическую и макрофинансовую стабильность, а также способствовать масштабной трансформации реализуемой нами страны", – подчеркнул премьер.

Что предшествовало

В ноябре 2021 года МВФ завершил первый пересмотр и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов. В Украине тогда заявили, что вырученные от МВФ средства пойдут на:

поддержку финансовой системы;

борьбу с последствиями COVID-19.

Общая же сумма выплат по программе с МВФ – около 5 млрд долларов. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов поступил на счета Кабмина еще в июне 2020-го.

Всего же было запланировано 4 просмотра выполнения условий программы для выделения остальных 4 траншей. Тем не менее оговоренный график нарушился из-за невыполнения Украиной ряда условий МВФ, и финансирование приостанавливалось.

Впрочем, Фонд продлил действующую кредитную программу до июня-2022. Без этого решения программа закончилась бы еще в декабре и Украина потеряла бы шансы получить еще не выбранную сумму займа более чем на 2 млрд долларов.

В ожидании новой программы

В свою очередь, глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters о том, что уже в апреле рассчитывает начать переговоры с МВФ по поводу новой программы сотрудничества. "Нам необходимо обсудить новую программу с МВФ сейчас, и для этого будет хорошая площадка – весеннее собрание МВФ в апреле", – отметил он.

При этом глава НБУ исключил введение каких-либо административных ограничений по отношению к гривне. По его словам, вместо обеспечения стабильности, такие действия вызовут волнение на рынках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2022 году Украина обязалась выплатить МВФ 2,37 млрд долларов. За эти деньги можно было бы выплатить 16,4 млн средних пенсий в Украине (по 4 тыс. грн, по данным ПФУ). В то же время Киев рассчитывает получить от Фонда в этом году меньшую сумму – до 2,2 млрд долларов.

Пиковые выплаты по долгам перед МВФ традиционно ждут Украину в марте и сентябре. За эти 2 месяца страна отдаст кредитору 1,35 млрд долларов, свидетельствуют данные на официальном сайте МВФ.