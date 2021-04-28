В "Нафтогазе" ответили на увольнение Коболева: заявили, что решение незаконное

В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на решение Кабмина об увольнении набсовета, а также Андрея Коболева с должности главы компании. Там считают, что решение не соответствует уставу компании и закону "О корпоративном управлении".

Об этом сообщается на странице компании в Facebook. "Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Уставу Нафтогаза и Закону "Об акционерных обществах", представления общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением набсовета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров.

Напомним, и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заменит Андрея Коболева на посту главы "Нафтогаза". Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Вместе с Коболевым из компании уйдет и наблюдательный совет. Соответствующее решение, как говорится в заявлении правительства, приняли из-за "неудовлетворительной работы "Нафтогаза". Ни Коболев, ни сотрудники его компании не знали о грядущем решении.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа НАК "Нафтогаз" получила чистый убыток в 19 млрд грн в 2020 году. При этом ожидаемый убыток оценивался в 12 млрд грн.