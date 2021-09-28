В 'Нафтогазе' ответили на газовое предложение Кремля: это слишком дорого

Предложение Кремля закупать российский газ напрямую из РФ фактически является принуждением Украины к миру. Российский газ слишком дорогой для нашей страны с экономической, геополитической и безопасностной точек зрения.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL выскащала советник председателя НАК "Нафтогаз" Светлана Залищук. "Очевидно, что "Газпром" пытается иссушить Украину, обескровить ее в энергетическом смысле. Это звучит примерно так же, как пусть Украина снова подсядет на иглу геополитического влияния России", – добавила она.

В этом контексте эксперт привела несколько примеров того, что "газ из России никогда не был дешевым для Украины ни геополитически, ни в сфере безопасности, ни в экономическом смысле".

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"На протяжении многих лет нашей независимости нам продавали газ по дешевой цене в обмен на собственный суверенитет, затем был подписан беспрецедентный контракт, когда мы платили абсолютно необоснованные цены, чуть лои не самые большие в Европе", – отметила она.

По ее словам, газ, который Украина покупает в Европе, обходится гораздо дешевле.

"Потому что мы покупаем его по рассчитанным тарифам, по определенной формуле. Зато Россия очень часто продает политический газ. Цена на него формируется в зависимости от того, кто в правительстве, хочет ли это правительство плавать в фарватере российской геополитики", – отметила Залищук.

Отвечая на вопрос, почему это предложение Кремля прозвучало как раз накануне очередного отопительного сезона, она сказала: "Россия планирует уменьшать объемы прокачки через Украину, соответственно, могут возникать проблемы с транзитной системой как таковой. Это принуждение к миру – показать Украине, что есть альтернативный путь, мол, покупайте у нас. Это часть геополитического давления на государство".

Как писал OBOZREVATEL, прес-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов говорить о прямых поставках газа в Украину. Представитель страны-агрессора заверил, что РФ использует газ исключительно в коммерческих целях.