В "Нафтогазе" категорично ответили на предложение России по транзиту газа

Предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы. Такой вариант ранее предложил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире канала "Украина 24". Он назвал такое предложение "дискриминационным". Более того, по его словам, цена на газ сильно завышена, а гарантии России для нашей страны ничего не значат.

По мнению Витренко, заявление Миллера говорит о том, РФ хочет, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Такие договоренности всегда предусматривали завышенную цену для Украины.

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"Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит", – отметил Витренко.

По его словам, после того, как РФ "забыла" о Будапештском меморандуме, где выступала гарантом безопасности Украины, ее обещания для нашей страны ничего не значат.

"Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину", – подытожил Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сделке США и Германии будет прописано требование о том, что страна будет использовать свои рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией. Речь идет о продлении договоренностей на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году, то есть до 2034 года.