В Monobank произошел сбой: когда восстановится работа

В работе Monobank произошел технический сбой. Причина его пока неизвестна. Ожидается, что на восстановление уйдет около часа.

Об этом у себя в Telegram сообщил один из сооснователей банка Олег Гороховский. "У нас технический сбой. Ориентировочное время восстановления – один час. Извините", – говорится в сообщении.

Отметим: сообщение Гороховский написал в 22:15. Таким образом, возобновления работы Monobank'а можно ожидать уже в 23:15.

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Ранее же Мonobank представил пополнение коллекции банковских карт с патриотическим дизайном. К ней добавилась карта с изображением корабля, на котором расположен горящий Кремль – и все это тонет. Для настройки нужно выдвинуть карту свайпом влево и выбирать "Вместе к победе".

Помимо этого Monobank вместе с ПриватБанком в апреле вернули проценты за использование кредитных средств. Ранее в обоих банках сообщали, что ввели кредитные каникулы до июня и установили ставку около 0%. Однако уже в апреле заявили, что за использованные кредитные средства нужно платить 1,7% в месяц в "Привате" и 1,6% – в "Моно".

Льготный же период (в зависимости от кредитки, период, в течение которого деньги можно вернуть без переплат) при этом остался неизменным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сбой в работе произошел и у приложения ПриватБанка – Приват24. Тогда зайти в приложение не удавалось ни с телефона, ни с компьютера.