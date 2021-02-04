Сколько будет стоить гектар украинской земли после открытия рынка: озвучена цифра

В Украине один гектар земли будет стоить около $2 тысяч. Такая стоимость будет введена после открытия рынка сельскохозяйственных земель, которое запланировано на 1 июля 2021 года.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в интервью Радио НВ. "По моему глубокому убеждению, где-то в районе $2 тысяч будет стоимость гектара земли в Украине", – заявил политик.

По словам Лещенко, нет предпосылок к большому ажиотажу по продаже земли. Кроме того, он назвал запуск рынка самой главной задачей на своем посту.

"Покупка земли сегодня гораздо выгоднее, чем покупка однокомнатной квартиры в Киеве. Сегодня в Украине нет земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются. Даже на песках Житомирщины у нас люди обрабатывают землю, потому что это высокомаржинальный прибыльный бизнес. И сегодня аренда земли в Украине не меньше 150 долларов за гектар. И она каждый год растет. Безусловно, этот пассивный доход интересен всем", – сказал глава Министерства агрополитики.

Лещенко добавил, что "земля – это лучше любого депозита", поскольку ее капитализация растет каждый год. "Поэтому продавать землю не нужно. Это классный актив, который будет приносить стабильно деньги", – считает министр.

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