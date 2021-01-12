В МИД заявили, что им не известно о договоренностях компании Пинчука по закупке тока с БелАЕС

В Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что украинские чиновники не вели переговоров с представителями от Беларуси об импорте электроэнергии из Белорусской атомной электростанции.

Об этом изданию ExPro сообщили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на информационный запрос. Кроме того, о каких-либо переговорах частных компаний по этому вопросу ведомству неизвестно.

"В Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о проведении переговоров с белорусской стороной о перспективах закупки электрической энергии, планов переговоров украинских должностных лиц и планов коммерческих компаний начать закупку электроэнергии с Белорусской АЭС в 2021 году", – говорится в ответе МИД.

По данным профильного министерства, обращений от государственных органов Украины или украинских хозяйствующих субъектов по оказанию содействия в заключении контрактов на импорт э/э с Белорусской АЭС в Посольство Украины в Республике Беларусь не поступало.

Первым закупку электроэнергии на Белорусской АЭС начала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

В МИД подчеркнули, что "Украина руководствуется, прежде всего, своими национальными интересами и обязательствами в сфере европейской интеграции, при принятии решений о привлечении внешних поставщиков электроэнергии".

Напомним, Украина закупала электроэнергию у России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке. Временный запрет на импорт из России бы введена весной 2020 году в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.