У МЗС заявили, що їм не відомо про домовленості компанії Пінчука щодо закупівлі струму з БілАЕС

Гліб Іванов Ринки та компанії 17:28, 12.01.2021

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) заявили, що українські посадовці не вели перемовин з представниками від Білорусі про імпорт електроенергії з Білоруської атомної електростанції.

Про це виданню ExPro повідомили в зовнішньополітичному відомстві у відповідь на інформаційний запит. Крім того, про будь-які переговори приватних компаній з цього питання відомству невідомо.

"У Міністерстві закордонних справ України відсутня інформація щодо проведення переговорів з білоруською стороною стосовно перспектив закупівлі електричної енергії, планів перемовин українських посадових осіб та планів комерційних компаній розпочати закупівлю електричної енергії з Білоруської АЕС у 2021 році", – йдеться у відповіді МЗС.

За даними профільного міністерства, звернень від державних органів України або українських господарюючих суб'єктів щодо надання сприяння в укладенні контрактів на імпорт е/е з Белоруської АЕС до Посольства України в Республіці Білорусь не надходило.

Першим закупівлю електроенергії на Білоруській АЕС розпочала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

У МЗС наголосили, що "Україна керується, насамперед, своїми національними інтересами та зобов'язаннями у сфері європейської інтеграції, при ухваленні рішень про залучення зовнішніх постачальників електроенергії".

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку. Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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Економіка Ринки та компанії

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