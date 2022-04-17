В "Метинвест" пообещали, что никогда не будут работать в российской оккупации

В компании "Метинвест" заявили, что никогда не будут работать в условиях российской оккупации. И это несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находится в блокадном Мариуполе, где наши защитники продолжают вести бои против рашистов.

Также в компании, основным акционером которой является группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова, заявили, что наше государство более чем вдвое сократила добычу железной руды после вторжения страны-террориста. Об этом сообщает Reuters.

"Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия "Метинвеста" никогда не будут работать под российской оккупацией", – говорится в заявлении компании.

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При этом страна потеряла 30-40% своих металлургических производственных мощностей, потому что заводы не работают. "Мы не сомневаемся, что их работа будет возобновлена, но для этого Мариуполь должен оставаться украинским", – отметили в группе.

Ранее пресс-служба "Метинвест" сообщила, что полная мера влияния войны на бизнес группы еще не известна и будет значительно зависеть от продолжительности и масштаба воендействий, а также влияния на основные производственные активы.

Статус производственных мощностей в Мариуполе и Авдеевке остался прежним – "в режиме горячей консервации". В то же время, как сообщается, активы на этих производствах получили повреждения в результате боев.

"Запорожсталь" возобновляет производство, которое было в режиме горячей консервации со 2 марта 2022 года. В начале апреля 2022 года на комбинате приступили к раздуванию двух из четырех доменных печей и частично возобновили работу аглофабрики. Для обеспечения стабильности производственного процесса работают транспортные, энергетические, инжиниринговые и другие подразделения комбината. Постепенно с получением чугуна в работу введут следующие звенья производственной цепи", – говорится в сообщении компании.

В то же время "Kaметсталь", металлургическое предприятие из Каменского, продолжает работать. Функционируют все три доменных печи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе кадыровцы ради очередного "пиар-видео" уничтожают многоэтажки в уже оккупированном районе города. Они бьют из танков по домам, в которых до сих пор могут оставаться гражданские.