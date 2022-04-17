В Мариуполе кадыровцы обстреливают многоэтажки из танка в районе, который и так взяли под контроль. Видео

В Мариуполе кадыровцы ради очередного "пиар-видео" уничтожают многоэтажки в уже оккупированном районе города. Они бьют из танков по домам, в которых до сих пор могут оставаться гражданские.

Защитников города в этом районе нет уже около месяца. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Если вы думаете, что ток-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так. Новый уровень – подогнать танк и расстреливать многоэтажки в районе, который уже оккупирован... Гражданские? Разве они волнуют оккупантов? Хорошее видео важнее жизни мариупольцев", - пишет Андрющенко.

Видео дня

Советник мэра Мариуполя также отмечает, что видео с "победами" кадыровцев над домами и безоружными мариупольцами снято в Левобережном районе города - в той его части, которая находится ближе к Восточному микрорайону. В этой части Мариуполя защитников города нет уже больше 20 дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд и провести "мобилизацию". Местных жителей запугивают.

Также сообщалось, что на штурм Мариуполя бросили "мобилизованных" обманом музыкантов из Донецкой филармонии.