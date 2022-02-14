В магазинах – на треть дешевле: украинские тюремщики заказали "золотую" рыбу и масло за бюджетные деньги

За последние 2,5 месяца Генеральная дирекция Государственной криминально-исполнительной службы Украины (подразделение Министерства юстиции) через тендеры заказала поставку продуктов питания на 2 млрд грн. При этом отдельные продукты в госзакупке оказались на треть дороже, чем продаются в обычных магазинах. Поставщиками стали компании, связанные с чиновником времен Януковича, Андреем Кмитой.

Речь идет о 6 рамочных контрактах о закупке еды за государственные деньги, свидетельствуют данные системы ProZorro. В документах говорится о заказе таких продуктов:

колотая гороховая крупа 1-го сорта (03210000-6);

пшеничная мука 1-го сорта (15610000-7);

перловая, ячменная, пшеничная и кукурузная крупа (15610000-7);

обезглавленная замороженная рыба – хек, минтай, сардинела, аргентина, морской окунь, зубатка (15220000-6);

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замороженная говядина 1-го сорта в блоках из мяса на костях (закупка еще не завершена);

рафинированное подсолнечное масло (закупка не завершена).

Что касается цен, то рыбу, к примеру, хотят купить почти за 96 грн/кг. Такие цены указаны в описании тендера. В то же время, в супермаркетах аналогичную рыбу продают значительно дешевле – в "Ашане" замороження тушка хека стоит 70 грн/кг, а в Metro – за 79,25 грн/кг (продается упаковками по 2,27 кг). Это почти на треть дешевле.

Цена на подсолнечное масло тоже не соответствует рыночной. В тендере указана стоимость килограмма в 65 грн, то есть за литр государственное учреждение отдаст около 70 грн. В то же время в обычных супермаркетах можно найти масло по 58 грн/л (в АТБ продается в бутылках по 900 мл).

Рамочные соглашения будут действовать три года – до конца 2024 года. Заказчик будет проводить отборы, на которых участники рамочного соглашения будут соревноваться между собой. Продукты будут платить в течение 60 банковских дней после поставки на склады учреждений заказчика по Украине.

Кто поставщики?

Участниками торговых соглашений стали 8 компаний. По данным СМИ, некоторые из них уже были уличены в продажах продуктов госорганам по завышенным ценам, отмечают "Наші Гроші". В частности, полиция еще в 2018 году открывала уголовное производство против компаний "Фининтертехнология" и "Кариота" касательно поставок некачественных продуктов по завышенным ценам.

Кроме того, по данным "Слідство.Інфо" обе эти фирмы, а также "Эс энд Эй Груп" (также участники тендеров) имеют отношение к Андрею Кмите. Во времена Виктора Януковича он был руководителей Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, а также Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Кроме того, в список участников вошли фирмы "Р-Продакт", "Торен Ритейл", "Фалькон Прайм" и "Арт СВН" и ФЛП "Гальчанский Федор Вячеславович". Источники в Государственной уголовно-исполнительной службе рассказывали ZN.ua, что эти фирмы также входят в пул компаний, связанных с семьей Кмиты.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что в Украине для школьников закупали мандарины по 74 грн/кг при магазинной цене ниже 30 грн/кг. На этот случай обратили внимание в Антимонопольном комитете, который начал расследование.