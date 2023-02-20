В Киеве в 2022-м в магазинах завышали цену на основные продукты: озвучено, что это за товары

В 2022 году отдел контроля за регулируемыми ценами Госпродпотребслужбы в Киеве провел 266 проверок в магазинах. Наибольшее количество нарушений выявлено при продаже продуктов, имеющих существенную социальную значимость.

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Речь идет 7 продуктов, которые внесены в Постановление Кабмина от 09.12.2020 года № 1236 – ржано-пшеничный хлеб, батон, пшеничная мука высшего сорта, куриная тушка или ее четверть, молоко (жирность – 2,5%), яйца (С- 1) и подсолнечное масло. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Требования постановления должны были предоставить возможность самому незащищенному слою населения получать сбалансированное питание и предотвратить неконтролируемый рост цен на эти товары", – отметили в ведомстве. При этом во многих случаях торговые сети и магазины "ничего не знали о требованиях постановления".

При этом, добавляют в ГУ Госпродслужбы Киева, были случаи, когда некоторые ретейлеры сознательно шли на нарушения. За это они были привлечены к ответственности.

Уточняется, что общее количество принятых решений по применению админсанкций по итогам проверок за 2022-й – 170. Сумма в штрафе составила 1 949 157 грн.

При этом выплачено добровольно в период января-декабря прошлого года - 342 505 грн. Остальные же обжалуются в судебном порядке.

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