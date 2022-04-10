В Киеве работает уже около 1000 магазинов и 500 кафе: что открыто еще и где об этом узнать
После шока первого месяца полномасштабной войны в Киеве возобновляют свою работу разные виды заведений: от рынков до маникюрных салонов. По состоянию на 9 апреля, в городе, среди прочего, работали более 900 продовольственных магазинов, 35 рынков и около 460 кафе. Узнать же, какие заведения и учреждения открыты, можно здесь.
Об этом сообщает Официальный портал Киева. Отмечается, что также в столице еженедельно проводятся около 10 мини-ярмарок.
Примечательно, что работу возобновляют заведения различной направленности. К примеру, в сфере обеспечения продовольствием уже работают:
более 900 магазинов;
173 магазинчика "Киевхлеб" (в т.ч., 10 на территории Киевской области – в городах Бровары и Фастов);
35 рынков;
около 460 кафе;
55 пекарен.
Различные услуги:
75 магазинов по продаже одежды и обуви;
90 ремонтных мастерских одежды, обуви;
около 340 парикмахерских и барбершопов;
свыше 110 студий маникюра;
5 химчисток;
95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков;
около 30 веломастерских.
Обслуживание автомобилей:
535 СТО;
75 автомагазинов;
35 моек.
В то же время в Украине с 28 марта открылась автоматическая регистрация физлиц-предпринимателей ("ФОП") через портал Дія. Только за первые сутки работы системы украинцы зарегистрировали 1 048 "ФОПов".
Больше всего предприятий зарегистрировались в сфере предоставления информационных услуг, IT-сфере и розничной торговле. Для сравнения: в общей сложности по состоянию на начало войны регистрировалось около 20 тысяч "ФОПов" в месяц.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине президент, народные депутаты и правительство "переформатировали" экономическую модель. Чтобы дать возможность бизнесу выжить в военных условиях, часть налогов отменили, ставки урезали, а правила либерализовали.