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В Киеве работает уже около 1000 магазинов и 500 кафе: что открыто еще и где об этом узнать

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Киеве работает уже около 1000 магазинов и 500 кафе

После шока первого месяца полномасштабной войны в Киеве возобновляют свою работу разные виды заведений: от рынков до маникюрных салонов. По состоянию на 9 апреля, в городе, среди прочего, работали более 900 продовольственных магазинов, 35 рынков и около 460 кафе. Узнать же, какие заведения и учреждения открыты, можно здесь.

Об этом сообщает Официальный портал Киева. Отмечается, что также в столице еженедельно проводятся около 10 мини-ярмарок.

Примечательно, что работу возобновляют заведения различной направленности. К примеру, в сфере обеспечения продовольствием уже работают:

  • более 900 магазинов;

  • 173 магазинчика "Киевхлеб" (в т.ч., 10 на территории Киевской области – в городах Бровары и Фастов);

  • 35 рынков;

  • около 460 кафе;

  • 55 пекарен.

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Различные услуги:

  • 75 магазинов по продаже одежды и обуви;

  • 90 ремонтных мастерских одежды, обуви;

  • около 340 парикмахерских и барбершопов;

  • свыше 110 студий маникюра;

  • 5 химчисток;

  • 95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков;

  • около 30 веломастерских.

Обслуживание автомобилей:

  • 535 СТО;

  • 75 автомагазинов;

  • 35 моек.

В то же время в Украине с 28 марта открылась автоматическая регистрация физлиц-предпринимателей ("ФОП") через портал Дія. Только за первые сутки работы системы украинцы зарегистрировали 1 048 "ФОПов".

Больше всего предприятий зарегистрировались в сфере предоставления информационных услуг, IT-сфере и розничной торговле. Для сравнения: в общей сложности по состоянию на начало войны регистрировалось около 20 тысяч "ФОПов" в месяц.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине президент, народные депутаты и правительство "переформатировали" экономическую модель. Чтобы дать возможность бизнесу выжить в военных условиях, часть налогов отменили, ставки урезали, а правила либерализовали.

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