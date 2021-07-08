В Киеве произошел кризис с такси: некому работать в Uber, Bolt и Uklon

В Киеве на рынке сервисов такси и частного извоза случился кризис. Впервые в столице ощутим такой серьезный дефицит рабочей силы.

Ежедневно на улицы города выезжает около 10-20 тысяч водителей. Всего на этом рынке участвуют, по приблизительной оценке, около 30-50 тысяч "извозчиков". Это те люди, которые хотя бы раз в месяц таксуют. Об этом сообщает dev.ua.

Сервисы частного извоза Uber, Bolt и Uklon сотрудничают с большим количеством приезжих. По подсчетам экс-country manager Bolt Тараса Потичного, около 80% столичных водителей приехали в город из регионов или из Киевской области.

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Приезжие, как правило, работают на машинах автопарков, а не на собственных авто. В распоряжении автопарков, по его оценкам, около 10 тысяч машин в Киеве и сейчас у многих простои.

По словам Потичного, существует две причины, почему возник кадровый голод. Во-первых, водители возвращаются в регионы после того, как агрегаторы такси открывают сервис в небольших городах.

Во-вторых, после активной фазы карантина люди снова начинают возвращаться на заработки в Польшу, Италию, Португалию и другие страні Европы. Таксисты – не исключение.

"Значительная часть водителей предпочитает оставаться и работать дома, а не жить в хостелах Киева", – резюмировал экс-country manager Bolt.

Как сообщал OBOZREVATEL, сервис такси DiDi готовится к запуску в Украине. Отмечается, что комиссия сервиса для водителей, которые захотят присоединиться к нему, не будет превышать 12%.