В Киеве продают квартиру за $8 тысяч: как выглядит жилье 

В Дарницком районе Киева за $7950 продают квартиру площадью 17,58 квадрата. Жилье находится на втором этаже трехэтажного дома.

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Это следует из данных крупного кадрового портала. Дом построен из газоблоков в 2021-м. "Доступность к метро 15 минут на общественном транспорте (104 автобус) , недалеко Озеро и Лес. У комплекса будет своя закрытая территория и место для парковок", - говорится в объявлении.

В Украине согласно строительным нормам площадь однокомнатной квартиры должна составлять от 30 квадратов. Поэтому также стоит обратить внимание, как оформлено жилье, которое предлагают купить за $7950, и можно ли зарегистрироваться в указанной "квартире".

Отметим, перед тем, как покупать квартиру в новостройки, следует изучить документы на новостройку. В частности, убедиться о наличии права собственности на землю (должно быть правильно указано ее назначения для строительства многоэтажного жилого дома), разрешения на строительные работы, документ о сдачи дома в эксплуатации, о присвоении почтового адреса.

Жилье во Львове резко подорожало, в то же время в столице цены в валюте значительно снизились. Резко снизились цены на жилье в Харькове, Запорожье и других городах, которые находятся недалеко от зоны военных действий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, спрос на аренду жилья в столице находится на невысоком уровне. При этом цены на жилье замерли.

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