В Киеве и области "накрыли" шесть нелегальных казино: работали в МАФах и жилых домах

В течение недели в Киеве и Киевской области разоблачили шесть заведений, в которых незаконно велся игорный бизнес. Игровые залы располагались в основном на первых этажах жилых домов и в МАФах.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что деятельность подпольных казино была остановлена.

"Незаконные услуги предоставлялись круглосуточно, нарушая таким образом комендантский час. Такая незаконная деятельность привела к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники БЭБ на основании судебных решений провели обыски. Они прошли в Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах столицы.

Во время обысков в части заведений находились игроки, потому сотрудники БЭБ вызвали полицию для составления протоколов. Также в результате обысков были изъяты:

57 системных блоков;

73 монитора;

56 моноблоков;

70 комплектов компьютерной техники;

другие технические средства и материальные ценности, которые использовались в противоправной деятельности.

"В настоящее время продолжается оценка нанесенного государству ущерба и изъятого имущества. Изъятые товарно-материальные ценности приобщены к делу в качестве доказательной базы", – уточнили в БЭБ.

В БЭБ напомнили, что, в Украине разрешены: деятельность офлайн и онлайн-казино, покер в интернете, букмекерская деятельность и игровые автоматы. Закон позволяет размещать залы с игровыми автоматами только в гостиницах, которые имеют три-пять звезд, а в четырех-пятизвездочных – казино. Разрешенный возраст игрока азартных игр – от 21 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легальный игорный бизнес в Украине лишили налоговых льгот. Новые правила вступили в силу с 7 февраля.

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