В Киеве анонсировали подорожание такси на 66%

Киевские таксисты анонсировали повышение тарифов на свои услуги. Предполагается, что стоимость одного километра проезда поднимается на 4 грн – с 6 до 10 грн для машин эконом-класса. Таким образом, рост тарифа составит 66%.

Подорожание обусловлено необходимостью обеспечения водителям комфортного заработка. Об этом в эфире телеканала "Киев", заявил председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев.

При этом он подчеркнул: другой причиной грядущего повышения цены является необходимость поддержания автомобилей в надлежащем состоянии. А следовательно, обеспечения безопасности пассажиров.

По словам Голубева, повышениюцен на перевозку пассажиров в такси будет предшествовать создание соответствующего законопроекта. Создавать его будет профсоюз совместно с операторами такси.

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"Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями как Uber, Bolt, Uklon. И совместно напишем нормальный законопроект", – отметил председатель профсоюза таксистов в Киеве.

Впрочем, повысить тарифы на свои услуги таксисты могут и до создания документа. К этому их может подтолкнуть подорожание топлива.

Голубев утверждает, что уже сейчас на топливо таксисты тратят огромные деньги. По его словам, речь идет о нескольких тысячах гривень в месяц.

"Повышение цен на такси может произойти раньше только если топливо пойдет вверх. На сегодняшний день цена газа доходит до 20 гривен. Сейчас обычный таксист тратит 3-4 тысяч гривен только на топливо", – рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном транспорте до конца отопительного сезона не будут подниматься. То есть цены останутся неизменными до апреля 2022 года.