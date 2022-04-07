Чего бы не заработать на войне, решили в …частично оккупированной рашистами Грузии.

И именно сейчас ее руководство делает все, чтобы война роZZии с Украиной длилась дольше. Чтобы экономика РФ исправно работала, платились налоги на войну, несущую все новое горе и кровь на нашу землю. Как это может сделать маленькая Грузия?

Вот. Заходите на сайт Минюста Грузии и через два часа у любого россиянина удаленно зарегистрирована готовая грузинская компания, от которой закупай все что захочешь из санкционных для РФ товаров! Фура пойдёт например из Германии в Грузию. Только при этом даётся письмо перевозчику о выгрузке продукции на ТЛС где-нибудь в Сызрани, после этого грузинская компания официально делает инвойс и продает его российской фирме. Все законно для всех сторон и это легальная схема обхода санкций которая уже работает!!!

"Ничего личного, только бизнес", да, Грузия?