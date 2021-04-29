В Госдепе США отреагировали на увольнение Коболева из 'Нафтогаза'

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам является уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе.

Об этом он сообщил в своем Twitter. "Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе – будь то правительство или государственные предприятия – является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам", – написал Прайс.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаз Украины". Вместе с ним из компании уйдет и наблюдательный совет. Соответствующее решение, как говорится в заявлении правительства, приняли из-за "неудовлетворительной работы "Нафтогаза".

Должность Коболева на год занял Юрий Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики и уже 29 апреля может быть уволен. "Правительство Украины на заседании в среду решило уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временно – сроком на год – назначить руководителем компании Юрия Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики, а ранее был исполнительным директором "Нафтогаза", – говорится в сообщении.

Кроме того, в НАК "Нафтогаз Украины" уже отреагировали на решение Кабмина об увольнении набсовета, а также Андрея Коболева с должности главы компании. Там считают, что решение не соответствует уставу компании и закону "О корпоративном управлении".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Витренко, сменивший Андрея Коболева на должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что занять пост главы правления компании ему предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.