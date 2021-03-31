В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток-2"

Владимир Пазий Рынки и компании 16:50, 31.03.2021 Обновлено: 17:59, 31.03.2021

Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер ставит под сомнения проект "Северный поток-2". Он призвал ввести мораторий на строительство газопровода.

Об этом сообщает WirtschaftsWoche. "Проект является серьезным камнем преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ожидают от нас, что мы не только изменим нашу риторику, но и заставим поступки говорить. Поэтому я выступаю за мораторий на "Северный поток-2", – заявил Байер.

Отмечается, что надежды на то, что смена власти может привести к расслаблению в борьбе с трубопроводом, до сих пор не оправдались. Госсекретарь США Энтони Блинкен всего несколько дней назад выступил против "Северного потока-2" во время своего визита в Брюссель. Это настроение, по мнению Байера, должна учитывать Германия.

"Европейский суверенитет не должен быть неправильно понят или переосмыслен как крепость Европы. Сильная Европа – да. Изоляция от США – нет", – подытожил политик.

Ранее экономист Андрей Гурков заявил, что немецкие власти уже осенью 2021-го могут изменить свое отношение к газопроводу "Северный поток-2", поскольку через полгода в правительство ФРГ войдут ярые противники проекта. Именно в предстоящие полгода в Германии произойдет смена власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США заявили, что настроены ужесточать санкции против "Северного потока-2" и уже сообщили о своей позиции Германии.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что американское правительство может ввести санкции против компаний, участвующих в достройке "Северного потока-2". При этом разногласия касательно газопровода не должны повлиять на двусторонние отношения с Германией.

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