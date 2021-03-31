У Німеччині закликали ввести мораторій на "Північний потік-2"

Володимир Пазій Ринки та компанії 16:50, 31.03.2021

Координатор німецького уряду з трансатлантичної співпраці Пітер Байєр ставить під сумніви проєкт "Північний потік-2". Він закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу.

Про це повідомляє WirtschaftsWoche. "Проєкт є серйозним каменем спотикання для перезавантаження трансатлантичних відносин. Американці чекають від нас, що ми не тільки змінимо нашу риторику, а й змусимо вчинки говорити. Тому я виступаю за мораторій на "Північний потік-2", – заявив Байєр.

Відзначається, що надії на те, що зміна влади може привести до розслаблення в боротьбі з трубопроводом досі не виправдалися. Держсекретар США Ентоні Блінкен всього кілька днів тому виступив проти "Північного потоку-2" під час свого візиту в Брюссель. Цей настрій, на думку Байєра, повинна враховувати Німеччина.

"Європейський суверенітет не повинен бути неправильно зрозумілий або переосмислений як фортеця Європи. Сильна Європа – так. Ізоляція від США – ні", – підсумував політик.

Раніше економіст Андрій Гурков заявив, що німецька влада вже восени 2021-го може змінити своє ставлення до газопроводу "Північний потік-2", оскільки через півроку до уряду ФРН увійдуть затяті противники проєкту. Саме в наступні півроку в Німеччині відбудеться зміна влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Економіка Ринки та компанії

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