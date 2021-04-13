В Германии партия призвала остановить "Северный поток-2" из-за Украины

В немецкой партии "Зеленые" призвали правительство принять жесткие меры против РФ в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, в том числе остановить строительство "Северного потока-2".

Об этом заявил сопредседатель партии Роберт Хабек на пресс-конференции, пишет "РИА Новости". Он заявил, что партия призывает немецкое правительство "называть вещи своими именами".

"Россия обостряет этот конфликт, в соответствии с этим необходимо реализовывать жесткие меры против России", – сказал Хабек. Он пояснил, что имеет в виду персональные санкции против участников конфликта и окружения президента РФ.

Как стало известно ранее, Министерство юстиции США утвердило два пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Ограничения могут быть представлены Конгрессу уже в мае, а окончательное решение о том, кто войдет в санкционный список, будет принимать лично американский президент Джо Байден.

По данным СМИ, завизированные списки затрагивают компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Если санкции действительно применят против компании-оператора, работы продолжить не смогут.

Как сообщал OBOZREVATEL: