У Німеччині партія закликала зупинити "Північний потік-2" через Україну

У німецькій партії "Зелені" закликали уряд вжити жорстких заходів проти РФ у зв'язку з ескалацією ситуації навколо України, в тому числі зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Про це заявив співголова партії Роберт Хабек на прес-конференції, пише "РИА Новости". Він заявив, що партія закликає німецький уряд "називати речі своїми іменами".

"Росія загострює цей конфлікт, відповідно до цього необхідно реалізовувати жорсткі заходи проти Росії", – сказав Хабек. Він пояснив, що має на увазі персональні санкції проти учасників конфлікту і оточення президента РФ.

Як стало відомо раніше, Міністерство юстиції США затвердив два пакети санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть бути представлені Конгресу вже в травні, а остаточне рішення про те, хто увійде до списку санкцій, буде особисто за американським президентом Джо Байденом.

За даними ЗМІ, завізовані списки зачіпають компанію-оператора Nord Stream 2 AG та її главу Матіаса Варніга. Якщо санкції дійсно застосують проти компанії-оператора, роботи продовжити не зможуть.

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