В Германии назвали условие, при котором может быть запущен 'Северный поток-2' 

В министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург – Передняя Померания заявили, что запуск газопровода "Северный поток-2" возможен после того, как "признанные эксперты" подтвердят соответствие выполненных работ всем нормам. При этом строительство и эксплуатация трубопровода были одобрены компетентными немецкими ведомствами.

"Как строительство, так и эксплуатация газопровода "Северный поток-2" одобрены компетентными ведомствами – Федеральным ведомством судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горным управлением в Штральзунде. Первая нитка уже готова, строительство второй продолжается. Для оставшихся работ и возможной эксплуатации трубопровода не требуется новых разрешений вышеназванных ведомств", – говорится в сообщении. Об этом сообщает ТАСС.

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"И все же запуск последует только после того, как признанные эксперты подтвердят, что строительство трубопровода соответствовало нормам", – заключили в ведомстве.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что единственным приемлемым вариантом в плане получения компенсации за запуск российского газопровода "Северный поток-2" является новый контракт на транзит газа. При этом он должен быть рассчитан на следующие 15 лет.

"Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", – сказал гендиректор.

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