В финансировании "Северного потока-2" не будет проблем – Wintershall Dea

В немецкой компании Wintershall Dea заявили, что в финансировании строительства "Северного потока-2" не будет проблем.

Член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд сказал, что введенный ранее в эксплуатацию "Северный поток-1" загружен максимально, пишет "РИА Новости". По его словам, газопровод является очень современной и экологичной системой, что также помогло обеспечить надежные поставки газа в Европу.

"Все стороны-участники этого проекта ("Северный поток–1" – ред.) это тоже наблюдали, видели, насколько эти поставки надежны. И поэтому я не думаю, что с финансовой стороны могут быть какие-то проблемы (для "Северного потока-2" – ред.). Но опять же, финансовая сторона обеспечена компаниями, участвующими в проекте, они продемонстрировали, что могут бороться с существующими проблемами", – заявил Виланд.

Напомним, что ранее Wintershall Dea заявила о завершении инвестиций в "Северный поток-2", которые в общем составили €730 млн. Организация получила штраф от польского регулятора UOKiK за участие в строительстве трубопровода, а рассмотрение апелляции может занять 3-5 лет.

В Wintershall Dea считают, что ужесточение санкций со стороны США повлияет на сроки реализации проекта и прогнозирует "агрессивный подход к исполнителям". В качестве примера отмечают применение санкций на судно-трубоукладчик "Фортуна".

Напомним, что поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование их совместной с "Северным потоком-2" деятельностью. Результатом расследования может стать введение санкций против компании.

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