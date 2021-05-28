В ЕС поддержали сохранение транзита российского газа через Украину

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа из России через Украину. Об этом заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

"Что касается проекта "Северный поток-2", то это решать не Словакии. Словакия всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и мы, безусловно, заинтересованы в сохранении этого транзита газа через Украину", – отметил Хегер. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава словацкого правительства выразил надежду, что транзитный контракт между Россией и Украиной будет выполняться в дальнейшем.

Напомним, 30 декабря 2019 "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Также Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.