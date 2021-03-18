В ЕС хотят отказать России: поставки газа в обход Украины ограничили

Генеральный адвокат суда ЕС Мануэль Кампоса Санчес-Бордони рекомендовал отказать в снятии ограничений для "Газпрома" на поставку голубого топлива через трубопровод OPAL. С помощью него РФ поставляет газ в ЕС в обход Украины.

Рекомендации генерального адвоката опубликовали на официальном сайте суда ЕС. Мануэль Кампоса напоминает: Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL) является наземным участком к западу от газопровода "Северный поток".

По действующим правилам (решение Генерального суда ЕС), одна компания ("Газпром") может использовать только 50% мощности, а остальное должны сохранять для других компаний. Польша, поддерживаемая Латвией и Литвой, утверждает что толкование Генерального суда было правильным.

В то же время Германия с Россией хотят снять ограничения. "Генеральный адвокат считает, что основание для апелляции неприемлемо, поскольку Германия не утверждала, что имело место искажение фактов, которые были рассмотрены Генеральным судом", – говорится в решении.

Важно отметить, что заключение генерального адвоката не является обязательным для суда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.