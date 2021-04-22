В банке экс-"регионала" подделывали документы, чтобы получать кредиты в НБУ: силовики вскрыли схему

Сотрудники Службы безопасности Украины выкрыли фальсификацию документации в "Мисто Банке" экс-регионала Ивана Фурсина. Глава правления финучреждения вместе с главным бухгалтером специально подделывали финансовые показатели, чтобы получать в НБУ кредиты.

Об этом говорится на официальном сайте СБУ. "Они неоднократно в течение 2018-2020 годов вносили в финансовой отчетности недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс из пищевого производства. Балансовая стоимость комплекса определен в 277 млн ​​грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные , регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн ​​грн рефинансирования и 50 млн кредита "овернайт" для поддержания ликвидности", – говорится в сообщении.

Источники "Интерфакса" сообщили, что речь идет о руководстве "Мисто Банка". Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Точный размер нанесенного государству ущерба будет установлена ​​в досудебном расследовании. Председателю правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, "Мисто Банк"бывшего регионала Ивана Фурсинатолько в 2020-м получил от Национального банка больше 500 млн грн рефинансирования. При этом международные расследователи уже связывали имя политика со схемой вывода средств из финансового учреждения. Кредиты от Нацбанка не помогли.

Уставной капитал банка – 712 млн грн. При этом в 2020-м НБУ выдал "Мисто банку" рефинансирования (дешевых кредитов)на сумму в 505 млн. В прошлом году банк Фурсина нарушал норматив по активам, в этом году – нарушил допустимый коэффициент покрытия ликвидности. А в 2019-м НАБУ даже начало расследовать возможное нарушение руководства НБУ в связи с тем, что у банка не забирают лицензию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины принял решение закрыть Мисто Банк, который длительное время нарушал финансовые нормативы.