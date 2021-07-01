В Австрии придумали новый способ для отопления домов: известны подробности 

В Вене (Австрия) компания Wien Energie устанавливает два резервуара для нагрева воды электричеством из сети в периоды низкой потребности. Так, энергию ветра распределяют непосредственно в сеть централизованного теплоснабжения в столице.

Об этом сообщает Balkan Green Energy News. Систему преобразования энергии в тепло строят рядом со знаменитым мусоросжигательным заводом Spittelau. Объект гарантирует, что энергия не тратится зря и будет способствовать стабильности сети.

Систему планируется запустить в эксплуатацию весной 2022 года. Wien Energie строит его на месте, где раньше стояли два резервуара для нефти. Их заменят два резервуара с подогревателями по 5 МВт каждый, которые в основном предназначены для использования возобновляемой энергии.

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"Такие системы, как новая система преобразования энергии в тепло, имеют особое значение для защиты климата. Например, при сильном ветре ветряные турбины часто вырабатывают больше энергии, чем необходимо в данный момент. С нашей системой мы сможем поглощать это избыточное электричество одним нажатием кнопки и преобразовывать его в тепло, накапливать и распределять его", – заявил гендиректор Wien Energie Майкл Штребль.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что кризис в "зеленой" энергетике и риски введения акцизного сбора на производство "зеленой" электроэнергии ставит под угрозу присоединение Украины к европейской энергосистеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) раскритиковал планы Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию, что крайне неблагоприятно скажется на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.