Урожаю яблок, винограда, сливы, дынь в Украине грозит уничтожение, – фермер

Черешню в Украине продают с практически стопроцентной наценкой. При этом фермер, вырастивший ее, получает всего порядка 15% от розничной цены.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделала фермер, арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая. В силу ряда причин в текущем сезоне может возникнуть необходимость в уничтожении части урожая не только черешни, но и других фруктовых и бахчевых культур, предупредила она.

Предприниматель сообщила, что среднестатистическая цена килограмма черешни, которую она выращивает, составляет 30 гривен 20 копеек за килограмм. В розничной торговле с учетом наценок она стоит уже порядка 60 гривен за килограмм. Таким образом, при прибыльности на уровне 30% доход фермера в итоговой цене продукта вдвое меньше – порядка 15%.

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"Малые предприниматели бусиками везут ее на Киев, перепродают через двое-трое рук, и она доходит до потребителя уже с сумасшедшими наценками. Мы вкладываем 30 гривен в килограмм черешни, и из них большая половина – это вложения, прибыльность 25-30%. А посредники имеют такую же сумму, не вкладывая ни во что. Меня это возмущает", – подчеркнула она.

В этом контексте Дрюцкая допустила, что, возможно, фермерам следовало бы напрямую выходить на сети супермаркетов для реализации своей продукции.

Отвечая на вопрос, может ли ситуация с черешней, урожай которой частично был уничтожен, повториться и с другими сезонными сельскохозяйственными продуктами, предприниматель заявила, что этого следует ожидать.

"То же самое будет происходить и с яблоками, и с виноградом, и со сливой, и с другими фруктами, которые выращиваются у нас в Украине и которые могут быть реализованы в Украине. Те же бахчевые культуры, дыни, арбузы", – предупредила она.

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожской области фермеры уничтожили часть урожая черешни. Причина – невозможность реализовать свою продукцию.