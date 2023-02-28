Упадут ли еще больше цены на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине: прогноз эксперта

Цены на все виды горючего в Украине начали снижаться с января. В ближайшее время стоимость вряд ли значительно изменится.

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Об этом рассказал член Экспертного совета Министерства энергетики Геннадий Рябцев в комментарии "24 канала". По его словам, цены на нефтепродукты в ближайшее время вероятнее всего останутся на нынешнем уровне, поэтому подорожание горючего на АЗС не ожидается.

Рябцев отметил, что ресурсу достаточно удовлетворения всех потребностей потребителей в стране. Прерывавшиеся из-за ракетных ударов страны-террористки России и перебои со светом, которые привели к очередям на пунктах пропуска, уже возобновились. Так что пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться.

Почему цены на топливо в Украине снизились?

Европейские страны в преддверии введения нефтяных санкций против РФ завезли большие объемы нефтепродуктов, в том числе из РФ. При этом значительные объемы горючего попали в Украину, а это в свою очередь сильно повлияло на цены на заправках, рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

"Конъюнктура ценовая в Европе сломалась, когда был введен пакет санкций против России на рынке нефти и нефтепродуктов. 5 февраля он вступил в силу, но к этому моменту Восточная Европа подготовилась и очень много продукта впрок завезла, в том числе из России. И в том числе к нам, к сожалению, этот продукт попадает", – сказал эксперт.

Он отметил, что в декабре и январе в Украину завозились огромные партии горючего. В феврале объемы поставок значительно снизились, поскольку в стране сформировались большие запасы.

OBOZREVATEL писал ранее, что в Украине цена горючего за последние почти два месяца снизилась примерно на 5 грн/л. Запасы всех видов топлива в стране огромны, но потребление на достаточно низком уровне.

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